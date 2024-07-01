Депутати не оскаржуватимуть законопроєкт про "клуб білого бізнесу" Гетманцева - експерт
Київ • УНН
Депутати не оскаржуватимуть законопроєкт про "клуб білого бізнесу" Гетманцева, вважає експерт.
Скоріше за все, Президент України Володимир Зеленський підпише скандальний законопроєкт про "клуб білого бізнесу", ініційований головою податкового комітету Ради Данилом Гетманцевим. Попри те що бізнес і експертне середовище розкритикували документ, депутати навряд оскаржуватимуть його в Конституційному Суді України. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив голова руху #SaveФОП Сергій Доротич.
"Знаєте, споглядаючи на те, як себе веде Гетманцев, і споглядаючи на практику попередніх років, коли Президент підписував усе, на чому наполягав і що відстоював Гетманцев, - у мене немає сумнівів, що зазначений законопроєкт буде підписаний", - вказав Доротич.
При цьому він розкритикував законодавчі зміни, які ініціює голова податкового комітету. Водночас Доротич не вірить у те, що законопроєкт про клуб білого бізнесу буде оскаржений у Конституційному Суді України. За його словами, наразі у таких діях немає перспектив.
Нагадаємо
Верховна Рада України ухвалила в цілому скандальний законопроєкт голови податкового комітету парламенту Данила Гетманцева про "клуб білого бізнесу". Документ розкритикували як колеги Гетманцева по парламенту, так і експерти. Навіть у юридичних висновках було вказано, що він не відповідає законодавству України.
У коментарях УНН економічні експерти вказували, що документ порушує Конституцію України та створює дискримінаційні умови у бізнес-середовищі.
Про те, що законопроєкт Гетманцева містить дискримінаційні норми і має корупційні ризики, ідеться й у висновку аналітиків Спілки українських підприємців.
Бізнес-омбудсмен Роман Ващук також заявив про те, що законопроєкт про "клуб білого бізнесу" дискримінаційний.
Додамо
Раніше УНН розповідав, як соцмережі відреагували на ініціативу Гетманцева щодо створення "клубу білого бізнесу". Українці, зокрема, вважають, що його законопроєкт – це інструкція з доїння напівмертвої корови, а сам парламентар – катастрофа для української економіки.