Депутаты не будут оспаривать законопроект о "клубе белого бизнеса" Гетманцева - эксперт

Скорее всего, Президент Украины Владимир Зеленский подпишет скандальный законопроект о "клубе белого бизнеса", инициированный главой налогового комитета Рады Даниилом Гетманцевым. Несмотря на то, что бизнес и экспертная среда раскритиковали документ, депутаты вряд ли будут оспаривать его в Конституционном Суде Украины. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал глава движения #ЅаvеФОП Сергей Доротич.

"Знаете, глядя на то, как себя ведет Гетманцев, и глядя на практику предыдущих лет, когда Президент подписывал все, на чем настаивал и что отстаивал Гетманцев, - у меня нет сомнений, что указанный законопроект будет подписан", - указал Доротич.

При этом он раскритиковал законодательные изменения, которые инициирует глава налогового комитета. В то же время Доротич не верит в то, что законопроект о клубе белого бизнеса будет обжалован в Конституционном Суде Украины. По его словам, пока в таких действиях нет перспектив.

Напомним

Верховная Рада Украины приняла в целом скандальный законопроект главы налогового комитета парламента Даниила Гетманцева о "клубе белого бизнеса". Документ раскритиковали как коллеги Гетманцева по парламенту, так и эксперты. Даже в юридических выводах было указано, что он не соответствует законодательству Украины.

В комментариях УНН экономические эксперты указывали, что документ нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде.

О том, что законопроект Гетманцева содержит дискриминационные нормы и имеет коррупционные риски, говорится и в заключении аналитиков Союза украинских предпринимателей.

Бизнес-омбудсмен Роман Ващук также заявил о том, что законопроект о "клубе белого бизнеса" дискриминационный.

Добавим

Ранее УНН рассказывал, как соцсети отреагировали на инициативу Гетманцева по созданию "клуба белого бизнеса". Украинцы, в частности, считают, что его законопроект - это инструкция по доению полумертвой коровы, а сам парламентарий - катастрофа для украинской экономики.