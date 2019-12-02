Депутату надали охорону після обстрілу його авто в центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Депутату Київської обласної ради В’ячеславу Соболєву, після обстрілу його машини в центрі Києва, надали охорону. Про під час брифінгу заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
"Відразу після скоєння злочину (В’ячеславу Соболєву –ред.) надали поліцейське супроводження, наразі його охороняють", - сказав Крищенко.
Як повідомлялося, правоохоронці знайшли зброю, якою в центрі Києва було вбито 3-річного хлопчика.
Також правоохоронці розглядають декілька версій замаху на вбивство депутата Київської обласної ради, яке було скоєно у центрі, і у результату якого загинув трирічний хлопчик.
Як повідомлялося, вчора, 1 грудня, в результаті обстрілу автомобіля у центрі столиці загинув 3-річний хлопчик, який перебував у салоні авто. Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство, кримінальне провадження розпочате за ст 115 Кримінального кодексу України.