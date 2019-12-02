Депутату предоставили охрану после обстрела его автомобиля в центре Киева

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 19731 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104690 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 81982 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104480 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116764 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146823 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147572 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140277 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 184348 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116688 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Депутату предоставили охрану после обстрела его автомобиля в центре Киева

Депутату предоставили охрану после обстрела его автомобиля в центре Киева

Киев  •  УНН

 • 11458 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Депутату Киевского областного совета Вячеславу Соболеву, после обстрела его машины в центре Киева, предоставили охрану. Об этом во время брифинга заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.

"Сразу после совершения преступления (Вячеславу Соболеву - ред.) оказали полицейское сопровождение, пока его охраняют", - сказал Корищенко.

Как сообщалось, правоохранители нашли оружие, которым в центре Киева был убит 3-летний мальчик.

Также правоохранители рассматривают несколько версий покушения на убийство депутата Киевского областного совета, которое было совершено в центре, и в результате которого погиб трехлетний мальчик.

Как сообщалось, вчера, 1 декабря, в результате обстрела автомобиля в центре столицы погиб 3-летний мальчик, который находился в салоне авто. Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство, уголовное производство начато по ст 115 Уголовного кодекса Украины.

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