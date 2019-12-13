Депутату Херсонської облради повідомили про підозру за вимагання 200 тис грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Одному із депутатів Херсонської обласної ради VII скликання повідомили про підозру за вимагання понад 200 тис грн. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат Херсонської обласної ради вимагав у мешканця Херсонської області понад 200 тис грн, шляхом погроз знищення майна його близьких родичів, один з яких мешкає на тимчасово окупованій території півострова", - йдеться у повідомленні.
Також, повідомляється, шо депутат був затриманий під час передачі потерпілим частини грошових коштів.
"На даний час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, у Хмельницькій області викрили у хабарництві голову ОТГ.