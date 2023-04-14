Депутату держдуми рф, який на камеру "командував" обстрілом ЗСУ, повідомили про підозру

ukru
Ексклюзив
15:02 • 32692 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 60524 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 95066 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 220621 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 165009 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 163990 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 252356 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 453980 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 345434 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357142 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
1 м/с
97 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 189860 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 162323 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 133527 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 123725 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 87662 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 220645 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 252373 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 492812 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 628349 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 653715 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 38254 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 46470 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 123725 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 162323 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 189860 перегляди
Актуальне
Депутату держдуми рф, який на камеру "командував" обстрілом ЗСУ, повідомили про підозру

Депутату держдуми рф, який на камеру "командував" обстрілом ЗСУ, повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 676956 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Служба безпеки повідомила про підозру депутату держдуми рф віктору водолацькому. Посадовець на камеру росТБ «командував» артобстрілом позицій ЗСУ на Луганщині та є куратором так званих «гуманітарних центрів єдиної росії» у захоплених районах Луганщини, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Депутат входить до складу прокремлівської фракції «єдиної росії» і з початку повномасштабного вторгнення публічно підтримав російських загарбників. Після 24 лютого минулого року він незаконно перетнув державний кордон та «проінспектував» діяльність окупаційних органів у Луганську, Попасній, Щасті та Станиці Луганській.

Цитата

"Під час поїздки організував роздачу місцевим колаборантам партквитків «єдиноросів» та закликав «депутатів лнр» уніфікувати «законодавство» квазіутворення за російським зразком. Також водолацький відвідав місця базування окупантів на східному фронті. Там він знявся у пропагандистському відео, на якому віддає команду заряджати гармату та стріляти по позиціях Сил оборони", - йдеться в повідомленні СБУ в Telegram.

Крім того, російський депутат регулярно організовує «добровільний» збір матеріально-технічної допомоги на потреби окупаційних угруповань південного військового округу зс рф. Разом з тим, водалицький призначений москвою куратором так званих «гуманітарних центрів єдиної росії» у захоплених районах Луганщини.

Головне призначення цих ворожих осередків – розповсюдження кремлівського режиму під виглядом роздачі місцевим жителям «гумдопомоги» з країни-агресора, зазначає СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили депутату держдуми рф про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 110 ( вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України та тимчасової окупації її території, глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України, з використанням засобів масової інформації).

Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводять співробітники СБУ у Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ: арештовано майно підсанкційного олігарха Новинського на понад 3,5 млрд грн

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКримінал та НП
Tesla
$248.19
Brent
$74.24
Bitcoin
$83,479.50
S&P 500
$5,537.65
Газ TTF
$40.56
Золото
$3,156.79
Ethereum
$1,840.52