Депутату госдумы рф, который на камеру "командовал" обстрелом ВСУ, сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Служба безопасности сообщила о подозрении депутату госдумы рф виктору водолацкому. Чиновник на камеру росТВ «командовал» артобстрелом позиций ВСУ на Луганщине и является куратором так называемых «гуманитарных центров единой россии» в захваченных районах Луганщины, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Депутат входит в состав прокремлевской фракции «единой россии» и с начала полномасштабного вторжения публично поддержал российских захватчиков. После 24 февраля прошлого года он незаконно пересек государственную границу и «проинспектировал» деятельность оккупационных органов в Луганске, Попасной, Счастье и Станице Луганской.
Цитата
"Во время поездки организовал раздачу местным коллаборационистам партбилетов «единороссов» и призвал «депутатов лнр» унифицировать «законодательство» квазиобразования по российскому образцу. Также водолацкий посетил места базирования оккупантов на восточном фронте. Там он снялся в пропагандистском видео, на котором отдает команду заряжать пушку и стрелять по позициям Сил обороны", - говорится в сообщении СБУ в Telegram.
Кроме того, российский депутат регулярно организовывает «добровольный» сбор материально-технической помощи на нужды оккупационных группировок южного военного округа вс рф. Вместе с тем, водалицкий назначен москвой куратором так называемых «гуманитарных центров единой россии» в захваченных районах Луганщины.
Главное назначение этих вражеских центров – распространение кремлевского режима под видом раздачи местным жителям «гумпомощи» из страны-агрессора, отмечает СБУ.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили депутату госдумы рф о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 110 (совершение умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц);
▪️ ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии рф против Украины и временной оккупации ее территории, глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию рф против Украины, с использованием средств массовой информации).
Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.
Расследование проводят сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ: арестовано имущество подсанкционного олигарха Новинского на более 3,5 млрд грн