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Депутатів від ЄС, які каталися на Gelandewagen по сходах, виключили з партії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Депутатів Пустомитівської міської ради від партії “Європейська солідарність”, які заїхали автомобілем “Mercedes Gelandewagen” на східці житлового будинку, виключили з партії, передає УНН.

“21 листопада радою Львівської обласної територіальної організації «Європейської Солідарності» прийнято рішення про виключення з лав партії двох її членів: Жидачека Андрія Богдановича, обраного депутатом Пустомитівської міської ради, та Пущака Миколу Зіновійовича, депутата Солонківської сільської ради, за вчинення ганебних дій, які суперечать цінностям партії “Європейська Солідарність”, - йдеться у повідомленні.

Крім того, у пресслужбі додали, що Рада Львівської обласної організації Партії звернулася до Солонківської ОТГ із вимогою звільнити Миколу Пущака із посади заступника голови ОТГ та закликала Жидачека і Пущака скласти депутатські мандати.

Нагадаємо, два депутати Пустомитівської міської ради від партії “Європейська солідарність” Микола Пущак та Андрій Жидачек заїхали автомобілем “Mercedes Gelandewagen” на східці житлового будинку. Як повідомили у МВС, поліція вже притягла обох обранців до відповідальності.

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