Депутатів-хабарників викрили правоохоронці на Дніпропетровщині

“Оперативники Управління захисту економіки в Дніпропетровській обл. Нацполіції встановили, що депутати однієї з міських рад допомагають громадянам із земельними питаннями, а за лобіювання цих питань „просять подяку“.

За зібраними матеріалами працівників УЗЕ слідчі прокуратури Дніпропетровської обл. відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України”, — повідомили у поліції.

Оперативники Управління захисту економіки в Дніпропетровській обл. Національної поліції та слідчі обласної прокуратури затримали двох депутатів міськради. Вони одержали від громадянина 135 тис. грн. хабара. Частину грошей місцеві обранці повинні були передати керівникові структурного підрозділу земельних та архітектурних питань цієї ж ради.

Правоохоронці наразі проводять обшуки.

Нагадаємо, 25 квітня депутата на Черкащині запідозрили у привласненні майна держпідприємства на суму майже 55 млн. грн.