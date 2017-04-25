Депутатов-взяточников разоблачили правоохранители в Днепропетровской обл.

“Оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской обл. Нацполиции установили, что депутаты одного из городских советов помогают гражданам с земельными вопросами, а за лоббирование этих вопросов „просят благодарность“. По собранным материалам работников УЗЭ следователи прокуратуры Днепропетровской обл. открыли уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины ”, - сообщили в полиции.

Оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской обл. Национальной полиции и следователи областной прокуратуры задержали двух депутатов горсовета. Они получили от гражданина 135 тыс. грн. взятки. Часть денег местные избранники должны были передать руководителю структурного подразделения земельных и архитектурных вопросов этого же совета.

Правоохранители сейчас проводят обыски.

Напомним, 25 апреля депутата Черкасской заподозрили в присвоении имущества госпредприятия на сумму почти 55 млн. Грн.