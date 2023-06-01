Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію щоб запобігти головуванню Угорщини в ЄС у 2024 році

ukru
29 березня, 17:57 • 273962 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 367729 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 304077 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 339014 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 303826 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221411 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 205984 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165117 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 536967 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175539 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
96 %
744 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

30 березня, 18:08 • 34270 перегляди
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 35701 перегляди
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 25817 перегляди
"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

30 березня, 19:26 • 18619 перегляди
Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

30 березня, 19:48 • 12581 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 394159 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 536966 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 570203 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 567196 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 467009 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205665 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 367727 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175613 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166473 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137353 перегляди
Актуальне
Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію щоб запобігти головуванню Угорщини в ЄС у 2024 році

Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію щоб запобігти головуванню Угорщини в ЄС у 2024 році

Київ • УНН

 • 517948 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Законодавці ЄС подвоїли свою критику Угорщини, щоб зірвати її головування в ЄС наступного року. Однак дипломатичні джерела EURACTIV вказують, що малоймовірно, що національні уряди наслідуватимуть приклад Європарламенту і наполягатимуть на призупиненні президентства Угорщини, інформує УНН.

Деталі

Як і очікувалося, депутати Європарламенту підтримали резолюцію, яка звинувачує уряд Віктора Орбана в «системній корупції», з міжпартійною більшістю у 442 голоси проти 144. У тексті також «задається питання, як Угорщина зможе виконати це завдання у 2024 році з огляду на її невідповідність законодавству ЄС та цінностям, закріпленим у статті 2 TEU, а також принципу щирої співпраці».

Угорщина, яка востаннє обіймала посаду президента у 2011 році, має зайняти шестимісячне головування у Раді міністрів з липня 2024 року, менш ніж через місяць після наступних європейських виборів.

Резолюція не має обов'язкової юридичної сили, і будь-яке рішення позбавити Угорщину або будь-яку іншу країну шестимісячного головування вимагатиме одностайної згоди 27 урядів ЄС.

Міністр юстиції Угорщини Юдіт Варга назвала резолюцію «нісенітницею», назвавши резолюцію «дуже і дуже шкідливою».

Тим часом Європейська комісія відкрила новий фронт у своєму окремому правилі суперечки з Польщею.

У листі комісара ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерса польському уряду, з яким ознайомився EURACTIV, комісар вказує на ухвалення нового закону, який створює спеціальний комітет для розслідування впливу росії на внутрішню безпеку Польщі в період з 2007 по 2022 рік і який «викликає серйозні побоювання погляду відповідності законодавству ЄС».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Валюта Угорщини девальвує на тлі розходжень з ЄС в політиці щодо України - Bloomberg

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.50
Bitcoin
$81,920.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,138.81
Ethereum
$1,812.27