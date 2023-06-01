Депутати Європарламенту ухвалили резолюцію щоб запобігти головуванню Угорщини в ЄС у 2024 році

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Як і очікувалося, депутати Європарламенту підтримали резолюцію, яка звинувачує уряд Віктора Орбана в «системній корупції», з міжпартійною більшістю у 442 голоси проти 144. У тексті також «задається питання, як Угорщина зможе виконати це завдання у 2024 році з огляду на її невідповідність законодавству ЄС та цінностям, закріпленим у статті 2 TEU, а також принципу щирої співпраці».

Угорщина, яка востаннє обіймала посаду президента у 2011 році, має зайняти шестимісячне головування у Раді міністрів з липня 2024 року, менш ніж через місяць після наступних європейських виборів.

Резолюція не має обов'язкової юридичної сили, і будь-яке рішення позбавити Угорщину або будь-яку іншу країну шестимісячного головування вимагатиме одностайної згоди 27 урядів ЄС.

Міністр юстиції Угорщини Юдіт Варга назвала резолюцію «нісенітницею», назвавши резолюцію «дуже і дуже шкідливою».

Тим часом Європейська комісія відкрила новий фронт у своєму окремому правилі суперечки з Польщею.

У листі комісара ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерса польському уряду, з яким ознайомився EURACTIV, комісар вказує на ухвалення нового закону, який створює спеціальний комітет для розслідування впливу росії на внутрішню безпеку Польщі в період з 2007 по 2022 рік і який «викликає серйозні побоювання погляду відповідності законодавству ЄС».

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