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13 марта, 06:36 • 109359 просмотра

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Депутаты Европарламента приняли резолюцию чтобы предотвратить председательство Венгрии в ЕС в 2024 году

Депутаты Европарламента приняли резолюцию чтобы предотвратить председательство Венгрии в ЕС в 2024 году

Киев • УНН

 • 517946 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Законодатели ЕС удвоили свою критику Венгрии, чтобы сорвать ее председательство в ЕС в следующем году. Однако дипломатические источники EURACTIV указывают, что маловероятно, что национальные правительства последуют примеру Европарламента и будут настаивать на приостановлении президентства Венгрии, информирует УНН.

Детали

Как и ожидалось, депутаты Европарламента поддержали резолюцию, обвиняющую правительство Виктора Орбана в «системной коррупции», с межпартийным большинством в 442 голоса против 144. В тексте также «задается вопрос, как Венгрия сможет выполнить эту задачу в 2024 году, учитывая ее несоответствие законодательству ЕС и ценностям, закрепленным в статье 2 TEU, а также принципу искреннего сотрудничества».

Венгрия, которая в последний раз занимала пост президента в 2011 году, должна занять шестимесячное председательство в Совете министров с июля 2024 года, менее чем через месяц после следующих европейских выборов.

Резолюция не имеет обязательной юридической силы, и любое решение лишить Венгрию или любую другую страну шестимесячного председательства потребует единодушного согласия 27 правительств ЕС.

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга назвала резолюцию «чушью», назвав резолюцию «очень и очень вредной».

Тем временем Европейская комиссия открыла новый фронт в своем отдельном правиле спора с Польшей.

В письме комиссара ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерса польскому правительству, с которым ознакомился EURACTIV, комиссар указывает на принятие нового закона, который создает специальный комитет для расследования влияния россии на внутреннюю безопасность Польши в период с 2007 по 2022 год и который «вызывает серьезные опасения с точки зрения соответствия законодательству ЕС».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Валюта Венгрии девальвирует на фоне расхождений с ЕС в политике в отношении Украины - Bloomberg

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