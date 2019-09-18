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Депутати внесли зміни до законів у сфері використання ядерної енергії

Депутати внесли зміни до законів у сфері використання ядерної енергії

Київ • УНН

 • 8541 перегляди

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Народні депутати ухвалили в цілому законопроект 1084 про зміни в законодавстві щодо використання ядерної енергії. Відповідне рішення підтримали 265 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Проект Закону про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії передбачає:

— врегулювання питань ядерної та радіаційної безпеки в частині зменшення ризиків тривалого опромінення продуктами радону;

— врегулювання питань радіаційного захисту при медичному опроміненні;

— удосконалення державного регулювання діяльності з видобування і переробки уранових руд та запровадження ліцензування переробки уранових руд, враховуючи особливості технологічного циклу виробництва уранового концентрату.

Нагадаємо, 10 вересня Верховна Рада ухвалила проект закону 1084 про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії в першому читанні.

Українські Національні Новини

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