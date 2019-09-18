Депутаты внесли изменения в законы в сфере использования ядерной энергии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Народные депутаты приняли в целом законопроект 1084 об изменениях в законодательстве по использованию ядерной энергии. Соответствующее решение поддержали 265 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.
Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии предусматривает:
— урегулирование вопросов ядерной и радиационной безопасности в части уменьшения рисков длительного облучения продуктами радона;
— урегулирование вопросов радиационной защиты при медицинском облучении;
— совершенствование государственного регулирования деятельности по добыче и переработке урановых руд и введения лицензирования переработки урановых руд, учитывая особенности технологического цикла производства уранового концентрата.
Напомним, 10 сентября Верховная Рада приняла проект закона 1084 о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии в первом чтении.