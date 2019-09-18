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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 48145 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109638 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101531 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108737 просмотра

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Депутаты внесли изменения в законы в сфере использования ядерной энергии

Депутаты внесли изменения в законы в сфере использования ядерной энергии

Киев  •  УНН

 • 8539 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Народные депутаты приняли в целом законопроект 1084 об изменениях в законодательстве по использованию ядерной энергии. Соответствующее решение поддержали 265 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии предусматривает:

— урегулирование вопросов ядерной и радиационной безопасности в части уменьшения рисков длительного облучения продуктами радона;

— урегулирование вопросов радиационной защиты при медицинском облучении;

— совершенствование государственного регулирования деятельности по добыче и переработке урановых руд и введения лицензирования переработки урановых руд, учитывая особенности технологического цикла производства уранового концентрата.

Напомним, 10 сентября Верховная Рада приняла проект закона 1084 о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии в первом чтении.

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