Депутаты внесли изменения в законы в сфере использования ядерной энергии

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии предусматривает:

— урегулирование вопросов ядерной и радиационной безопасности в части уменьшения рисков длительного облучения продуктами радона;

— урегулирование вопросов радиационной защиты при медицинском облучении;

— совершенствование государственного регулирования деятельности по добыче и переработке урановых руд и введения лицензирования переработки урановых руд, учитывая особенности технологического цикла производства уранового концентрата.

Напомним, 10 сентября Верховная Рада приняла проект закона 1084 о внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии в первом чтении.