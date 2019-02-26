Депутати сьогодні планують зайнятися питаннями нацбезпеки

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Народні депутати у вівторок, 26 лютого, планують розглянути законопроект 10067 "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2019 році для участі у багатонаціональних навчаннях". Про це ідеться у порядку денному пленарного засідання, передає УНН.

На ранковому пленарному засіданні парламентарії планують продовжити розгляд законопроектів 10006 і 10006-1 "Про внесення змін до Житлового кодексу Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав власників (користувачів) приміщень жилого будинку".

Також депутати мають розглянути і ухвалити рішення щодо продовження терміну спрощеної процедури реорганізації державних і комунальних закладів охорони здоров'я і 10077 - "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей застосування тимчасових положень здійснення спеціального досудового розслідування та судового провадження".

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Згідно з порядком денним, у першому читанні заплановано розгляд законопроекту 6372 "Про внесення змін до деяких законів України щодо військових звань військовослужбовців", 7549, 7549-1 - "Про внесення змін до деяких законів України з питань проходження військової служби", 9401 - щодо створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, законопроект 9460 "Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей процедури публічних закупівель під час дії правового режиму воєнного стану".

Депутати також мають ухвалити рішення щодо призначення позачергових виборів сільських та селищних голів та внести зміни до Держбюджету-2019.

Також депутати планують розглянути законопроект 9353 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування".

За порядком денним, парламентарії повинні розглянути у другому читанні законопроект 5395-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань", 6235 - "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо технічних регламентів та оцінки відповідності" та 6070 - щодо внесення змін до статті 242 Кримінального процесуального кодексу.

Як повідомляв УНН, у ВР взялися за платіжки на газ. 

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