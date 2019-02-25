Рада хоче, але не зможе розглянути проект чипування тварин - Бакуменко

Йдеться про проект ЗУ №9022 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин".

Законопроект важливий та доцільний, але навряд чи Рада дійде до його розгляду, каже в.о. голови аграрного комітету ВР, один з ініціаторів законопроекту Олександр Бакуменко.

"Річ у тім, що цей документ міститься в кінці порядку денного ВРУ. Більш ніж переконаний, що Рада до його розгляду не дійде", - каже він.

Нагадаємо, автори проекту ЗУ №9022 пропонують зобов'язати власників домашніх тварин оформляти ветеринарні паспорти. Передбачається, що після прийняття закону буде створений Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде числитися у базі.

Облікування та реєстрація підтверджуватимуть право володіння твариною, спростять пошук власника в разі її втрати або крадіжки та нівелюють можливість підміни при вивезенні за кордон тощо, кажуть законотворці.

Нові правила розроблені для того, щоб привести українське законодавство у сфері поводження з тваринами у відповідність з Європейською конвенцією про захист домашніх тварин, яку Україна ратифікувала у 2013 році. Послуги з реєстрації хатніх тварин (котів, собак) будуть платними. За ненадання даних про домашніх тварин або відсутність їхньої реєстрації власників пропонують притягати до адміністративної відповідальності.