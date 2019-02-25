Рада хочет, но не может рассмотреть проект чипирование животных - Бакуменко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. В четверг, 28 февраля, Верховная Рада Украины должна рассмотреть в первом чтении проект закона об идентификации и регистрации животных. Об этом свидетельствует расписание заседаний ВРУ на текущую неделю, передает УНН.
Речь идет о проекте Закона Украины №9022 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных".
Законопроект важный и целесообразный, но вряд ли Рада дойдет до его рассмотрения, говорит и.о. председателя аграрного комитета ВР, один из инициаторов законопроекта Александр Бакуменко.
"Дело в том, что этот документ содержится в конце повестки дня ВРУ. Более чем уверен, что Рада до его рассмотрения не дойдет", - говорит он.
Напомним, авторы проекта ЗУ №9022 предлагают обязать владельцев домашних животных оформлять ветеринарные паспорта. Предполагается, что после принятия закона будет создан Единый государственный реестр животных. Каждой идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым он будет числиться в базе.
Подсчет и регистрация будут подтверждать право владения животным, упростят поиск владельца в случае его утери или кражи и нивелируют возможность подмены при вывозе за границу и т.п., говорят законодатели.
Новые правила разработаны для того, чтобы привести украинское законодательство в сфере обращения с животными в соответствии с Европейской конвенцией о защите домашних животных, которую Украина ратифицировала в 2013 году. Услуги регистрации домашних животных (котов, собак) будут платными. За непредоставление данных о домашних животных или отсутствие их регистрации владельцев предлагают привлекать к административной ответственности.