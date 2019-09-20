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Депутати скоротили свою сьогоднішню обідню перерву на годину

Депутати скоротили свою сьогоднішню обідню перерву на годину

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Народні депутати скоротили свою сьогоднішню обідню перерви на 1 годину, до 15:00. Відповідне рішення підтримав 261 народний депутат, передає кореспондент УНН.

Ініціатором скорочення перерви виступив спікер ВРУ Дмитро Разумков. На його думку, сьогодні парламентарям слід скоротити тривалість обідньої перерви, щоб о 15:00 повернутись до роботи і не затримуватись після 18:00 до вичерпання порядку денного.

Нагадаємо, Верховна Рада внесла зміни до календарного плану другої сесії парламенту. Відповідне рішення підтримав 231 народний депутат.

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