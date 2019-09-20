Депутаты сократили свою сегодняшний обеденный перерыв на час

Инициатором сокращения перерыва выступил спикер ВРУ Дмитрий Разумков. По его мнению, сегодня парламентариям следует сократить продолжительность обеденного перерыва, чтобы в 15:00 вернуться к работе и не задерживаться после 18:00 до исчерпания повестки дня.

Напомним, Верховная Рада внесла изменения в календарный план второй сессии парламента. Соответствующее решение поддержал 231 народный депутат.