Депутаты сократили свою сегодняшний обеденный перерыв на час
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Народные депутаты сократили свою сегодняшнюю обеденный перерыва на 1:00, до 15:00. Соответствующее решение поддержал 261 народный депутат, передает корреспондент УНН.
Инициатором сокращения перерыва выступил спикер ВРУ Дмитрий Разумков. По его мнению, сегодня парламентариям следует сократить продолжительность обеденного перерыва, чтобы в 15:00 вернуться к работе и не задерживаться после 18:00 до исчерпания повестки дня.
Напомним, Верховная Рада внесла изменения в календарный план второй сессии парламента. Соответствующее решение поддержал 231 народный депутат.