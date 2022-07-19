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Депутати Шрі-Ланки оберуть нового президента серед прем'єр-міністра та двох інших суперників

Депутати Шрі-Ланки оберуть нового президента серед прем'єр-міністра та двох інших суперників

Київ • УНН

 • 101079 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Прем'єр-міністр і виконувач обов'язків президента Шрі-Ланки Раніл Вікремесінгхе зіткнеться з двома суперниками на парламентських виборах у середу. Повалений лідер утік із країни минулого тижня на тлі масових протестів, викликаних економічним колапсом. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Деталі

Вікремесінгхе є досвідченим політиком з великим досвідом у дипломатичних та міжнародних справах та веде важливі переговори щодо пакету економічної допомоги з Міжнародним валютним фондом.

Його підтримують члени роздробленої правлячої коаліції, але він не є популярним серед виборців, які вважають його пережитком попереднього уряду, який призвів країну до економічної катастрофи. 73-річний Вікремесінгхе був призначений прем'єр-міністром поваленим президентом Готабаєю Раджапаксом у травні, щоб допомогти відновити міжнародний авторитет Шрі-Ланки.

Якщо Вікремесінгхе програє у голосуванні, він, швидше за все, також втратить посаду прем'єр-міністра, тому що новий президент має право призначати нового прем'єр-міністра. Це буде третя спроба Вікремесінгхе обійняти вищу посаду після поразки на президентських виборах у 1999 та 2005 роках.

Провідний претендент, колишній урядовий міністр Дуллас Алахапперума, був висунутий у вівторок фракцією правлячої коаліції, що відкололася.

63-річний Алахапперума вважається популістом, який має гарні зв'язки з громадськістю та комунікативні навички. Незважаючи на те, що він є колишнім офіційним представником уряду і обіймав різні посади, у тому числі міністра інформації та засобів масової інформації, міністра спорту та міністра енергетики за попередніх урядів, раніше він не розглядався на вищі керівні посади.

Лідер марксистської партії Анура Дісанаяке, 53 роки, також братиме участь у парламентських виборах у середу.

Голосування, яке розпочнеться о 10:00 (04:30 за Грінвічем) у середу, проводитиметься таємним голосуванням під головуванням генерального секретаря парламенту.

Контекст

Раджапакса втік із країни після того, як протестуючі, обурені кризою, увірвалися до його офіційної резиденції та зайняли інші важливі громадські будівлі. Пізніше він подав заяву про відставку електронною поштою спікеру парламенту.

Економіка Шрі-Ланки впала, її валютні резерви вичерпалися, і країна призупинила виплати за іноземними кредитами. Її населення бореться з нестачею предметів першої необхідності, включаючи ліки, паливо та продукти харчування, тоді як уряд веде переговори про пакет допомоги з МВФ.

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