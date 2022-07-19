Депутаты Шри-Ланки изберут нового президента среди премьер-министра и двух других соперников

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Премьер-министр и исполняющий обязанности президента Шри-Ланки Ранил Викремессингхе столкнется с двумя соперниками на парламентских выборах в среду. Свергнутый лидер сбежал из страны на прошлой неделе на фоне массовых протестов, вызванных экономическим коллапсом. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Детали

Викремессингхе является опытным политиком с большим опытом в дипломатических и международных делах и ведет важные переговоры о пакете экономической помощи с Международным валютным фондом.

Его поддерживают члены раздробленной правящей коалиции, но он не популярен среди избирателей, которые считают его пережитком предыдущего правительства, приведшего страну к экономической катастрофе. 73-летний Викремессингхе был назначен премьер-министром свергнутым президентом Готабаей Раджапаксом в мае, чтобы помочь восстановить международный авторитет Шри-Ланки.

Если Викремессингхе проиграет в голосовании, он, скорее всего, также потеряет должность премьер-министра, потому что новый президент имеет право назначать нового премьер-министра. Это будет третья попытка Викремесингхе занять высший пост после поражения на президентских выборах в 1999 и 2005 годах.

Ведущий претендент, бывший правительственный министр Дуллас Алахапперума, был выдвинут во вторник отколовшейся фракцией правящей коалиции.

63-летний Алахапперум считается популистом, который имеет хорошие связи с общественностью и коммуникативные навыки. Несмотря на то, что он является бывшим официальным представителем правительства и занимал разные должности, в том числе министра информации и средств массовой информации, министра спорта и министра энергетики при предыдущих правительствах, ранее он не рассматривался на высшие руководящие должности.

Лидер марксистской партии Анура Дисанаяке, 53 года, также примет участие в парламентских выборах в среду.

Голосование, которое начнется в 10:00 (04:30 по Гринвичу) в среду, будет проводиться тайным голосованием под председательством генерального секретаря парламента.

Контекст

Раджапакса бежал из страны после того, как протестующие, возмущенные кризисом, ворвались в его официальную резиденцию и заняли другие важные общественные здания. Позже он подал заявление об отставке по электронной почте спикеру парламента.

Экономика Шри-Ланки упала, ее валютные резервы иссякли, и страна приостановила выплаты по иностранным кредитам. Ее население борется с нехваткой предметов первой необходимости, включая лекарства, топливо и продукты питания, в то время как правительство ведет переговоры о пакете помощи с МВФ.

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