Депутати перейменували Кіровоградську міську раду
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сьогодні, під час роботи десятої сесії міськради депутати прийняли рішення перейменувати Кіровоградську міську раду, повідомляє кореспондент УНН.
Початку сесійного засідання передувала громадська акція з вимогою негайного перейменування міськради.
У своїх виступах активісти відзначили роль Сергія Кірова, як одного з організаторів голодомору, автора так званого закону “про 5 колосків”.
Крім того, вони передали міському голові вимогу перейменувати КМР.
Після виступу активістів, міський голова Андрій Райкович поставив на голосування питання щодо повернення до розгляду проекту рішення, яким пропонується перейменувати міську раду у Кропивницьку. 31 депутат підтримав пропозицію.
Опісля консультацій Андрій Райкович вніс на голосування три варіанти нової назви міської ради, а саме: “Кропивницька міська рада”, “Центральноукраїнська міська рада міста Кропивницького”, “Міська рада міста Кропивницький”.
У результаті, більшістю голосів депутатський корпус підтримав варіант — “Міська рада міста Кропивницький”. 26 осіб проголосувало “за” таку назву. Рішення вступить в дію через 15 днів після його оприлюднення в друкованих ЗМІ.
Нагадаємо, 14 липня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Кіровоград на Кропивницький.