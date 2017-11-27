Депутаты переименовали Кировоградский городской совет
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сегодня, во время работы десятой сессии горсовета депутаты приняли решение переименовать Кировоградский городской совет, сообщает корреспондент УНН.
Начала сессионного заседания предшествовала общественная акция с требованием немедленного переименования горсовета.
В своих выступлениях активисты отметили роль Сергея Кирова, как одного из организаторов голодомора, автора так называемого закона "о 5 колосках". Кроме того, они передали городскому голове требование переименовать КГС.
После выступления активистов, городской председатель Андрей Райкович поставил на голосование вопрос о возвращении к рассмотрению проекта решения, которым предлагается переименовать городской совет в Кропивницком. 31 депутат поддержал предложение.
После консультаций Андрей Райкович внес на голосование три варианта нового названия городского совета, а именно: "Кропивницкий городской совет", "Центральный городской совет города Кропивницкого", "Городской совет города Кропивницкий".
В результате, большинством голосов депутатский корпус поддержал вариант поддержал вариант - "Городской совет города Кропивницкий". 26 человек проголосовало "за" такое название. Решение вступит в действие через 15 дней после его опубликования в печатных СМИ.
Напомним, 14 июля 2016 Верховная Рада переименовала город Кировоград на Кропивницкий.