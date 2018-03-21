Депутати не ухвалили жодного рішення і розійшлися до четверга
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Перший віце-спікер Ірина Геращенко закрила ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
Зауважимо, що протягом пленарного засідання парламентарі не змогли прийняти жодного рішення.
Депутати продовжать роботу у пленарному режимі у четвер о 10:00.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планувала ратифікувати угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Польща про співробітництво у сфері оборони та угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Румунії стосовно співробітництва у сфері військових перевезень.
Також серед іншого парламентарі планували розглянути проект закону про внесення змін до закону "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" щодо захисту житлових прав студентів, а також законодавчу ініціативу щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді і проект постанови про заходи із посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.