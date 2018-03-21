Депутаты не приняли никакого решения и разошлись до четверга
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Первый вице-спикер Ирина Геращенко закрыла утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.
Заметим, что в течение пленарного заседания парламентарии не смогли принять ни одного решения.
Депутаты продолжат работу в пленарном режиме в четверг в 10:00.
Как сообщал УНН, Верховная Рада на пленарном заседании в среду планировала ратифицировать соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Польша о сотрудничестве в сфере обороны и соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Румынии о сотрудничестве в сфере военных перевозок.
Также среди прочего парламентарии планировали рассмотреть проект закона о внесении изменений в закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" по защите жилищных прав студентов, а также законодательную инициативу по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи и проект постановления о мерах по усилению социальной защиты внутренне перемещенных лиц.