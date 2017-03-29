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Депутати Луцька просять ВР призначити позачергові вибори міського голови

Депутати Луцька просять ВР призначити позачергові вибори міського голови

Київ • УНН

 • 7949 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 29 березня. УНН. Дату позачергових виборів керівника Луцька просять парламент визначити депутати Луцької міської ради. За це звернення проголосувала більшість у сесійній залі, передає кореспондент УНН.

 

Звернення про позачергові вибори прийнято на сесії міськради в середу 29 березня. Секретар міськради Ігор Поліщук просив колег проголосувати за цей проект рішення без виступів.

Однак депутат Юлія Вусенко, яку минулого тижня зняли з посади секретаря таки зазначила, що “право лучан обирати міського голову досі було штучно затримане”.
Крім того, міськрада уповноважила секретаря міськради І.Поліщука виконувати обов’язки мера.

Також депутати прийняли рішення про припинення повноважень Луцького міського голови Микола Романюка, який раптово помер 3 лютого.

Нагадаємо, 28 березня усі заступники міського голови Луцька подали у відставку.

Українські Національні Новини

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