Депутаты Луцка просят ВР назначить внеочередные выборы мера

Обращение о внеочередных выборах принято на сессии горсовета в среду 29 марта. Секретарь горсовета Игорь Полищук просил коллег проголосовать за этот проект решения без выступов.

Однако депутат Юлия Вусенко, которую на прошлой неделе отстранили от должности секретаря таки отметила, что "право лучан выбирать мэра еще было искусственно задержано".

Кроме того, горсовет уполномочил секретаря горсовета И. Полищук временно исполнять обязанности мэра.

Также депутаты приняли решение о прекращении полномочий градоначальника Луцка Николая Романюка, который внезапно умер 3 февраля.

Напомним, 28 марта все заместители городского головы Луцка подали в отставку .