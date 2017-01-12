Депутата райради, який скоїв смертельну ДТП, залишили під вартою ще на 2 місяці

“Захисник підозрюваного просив суд застосувати щодо його підзахисного запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі. Однак суд, заслухавши аргументи прокурора, залишив без змін обраний раніше запобіжний захід у вигляді триманні під вартою, визначивши строк його дії до 12 березня 2017 року”, — скзаано у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 29 липня на Кільцевій дорозі у Києві депутат, перебуваючи у нетверезому стані за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, намагався втекти від поліції, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем “Волга”. Двоє людей, які перебували у “Волзі”, отримали важкі травми. Один з постраждалих від отриманих травм помер.

Дії підозрюваного кваліфіковано ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) КК України.