Депутата райради, який скоїв смертельну ДТП, залишили під вартою ще на 2 місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. За клопотанням прокуратури Києва Святошинський районний суд столиці продовжив на 60 діб термін тримання під вартою депутату Макарівської райради, який підозрюється у скоєнні ДТП на Кільцевій дорозі зі смертельними наслідками. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.
“Захисник підозрюваного просив суд застосувати щодо його підзахисного запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі. Однак суд, заслухавши аргументи прокурора, залишив без змін обраний раніше запобіжний захід у вигляді триманні під вартою, визначивши строк його дії до 12 березня 2017 року”, — скзаано у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 29 липня на Кільцевій дорозі у Києві депутат, перебуваючи у нетверезому стані за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, намагався втекти від поліції, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем “Волга”. Двоє людей, які перебували у “Волзі”, отримали важкі травми. Один з постраждалих від отриманих травм помер.
Дії підозрюваного кваліфіковано ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) КК України.