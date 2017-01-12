Депутата райсовета, который совершил смертельное ДТП, оставили под стражей еще на 2 месяца

"Защитник подозреваемого просил суд применить в отношении его подзащитного меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Однако суд, заслушав доводы прокурора, оставил без изменений избранную ранее меру пресечения в виде содержания под стражей, определив срок его действия до 12 марта 2017 года ", - скзаано в сообщении.

Напомним, в ночь на 29 июля на Окружной дороге в Киеве депутат, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, пытался скрыться от полиции, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Волга". Два человека, которые находились в "Волге", получили тяжелые травмы. Один из пострадавших от полученных травм скончался.

Действия подозреваемого квалифицированы ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.