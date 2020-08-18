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Депутата райради на Чернігівщині судитимуть за підозрою у "відмиванні" 5,1 млн грн

Депутата райради на Чернігівщині судитимуть за підозрою у "відмиванні" 5,1 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно депутата Талалаївської райради Чернігівської області VII-го скликання, якого підозрюють у шахрайському заволодінні чужого майна та "відмиванні" 5,1 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.

"Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно депутата Талалаївської райради Чернігівської області VII-го скликання за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненим в особливо великих розмірах, зловживанні повноваженнями юридичної особи приватного права та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 209 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що депутат районної ради одноосібно заснував фермерське господарство.

"Зловживаючи повноваженнями, він уклав договір із товариством, за яким мав продати 2 500 метричних тонн врожаю кукурудзи 2018 року. ТОВ внесло за нього передоплату в сумі 196 тис. 625 доларів США, що становило 5 млн 183 тис. грн. Не маючи наміру виконувати договір, з метою легалізації привласнених шляхом обману 5,1 млн грн, фермер вчинив з ними фінансові операції", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині судитимуть чиновницю за розкрадання "цільової допомоги" на понад 400 тис. гривень.

Українські Національні Новини

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