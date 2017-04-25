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Депутата на Черкащині запідозрили у привласненні майна держпідприємства на суму майже 55 млн грн

Депутата на Черкащині запідозрили у привласненні майна держпідприємства на суму майже 55 млн грн

Київ • УНН

 • 10210 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Депутата Черкаської обласної ради підозрюють у привласненні майна державного підприємства на суму майже 55 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.

"Поки "радикальний" лідер ходить на допити в НАБУ, "радикальному" депутату облради на Черкащині повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України", - написала Л.Сарган.

За її словами, слідством встановлено, що місцевий депутат протягом 2008-2013 років, будучи директором-керуючим санацією ДВЗП "Тальне" ДАК "Хліб України", без погодження власника майна - Кабінету Міністрів України, і без проведення незалежної оцінки, за заниженою вартістю реалізував активи державного підприємства комерційним структурам, засновником яких був він або його родичі.

"Таким чином незаконно заволодів цілісним майновим комплексом державного підприємства вартістю майже 55 млн грн",- уточнила Л.Сарган.

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Прокуратура, за її даними, звернулася до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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