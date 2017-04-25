Депутата в Черкасской области заподозрили в присвоении имущества госпредприятия на сумму почти 55 млн грн

"Пока "радикальный" лидер ходит на допросы в НАБУ, "радикальному" депутату Черкасского облсовета сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины", - написала Л.Сарган.

По ее словам, следствием установлено, что местный депутат в течение 2008-2013 годов, будучи директором-управляющим санацией ДВЗП "Тальное" ГАК "Хлеб Украины", без согласования собственника имущества - Кабинета Министров Украины, и без проведения независимой оценки, по заниженной стоимости реализовал активы государственного предприятия коммерческим структурам, учредителем которых был он или его родственники.

"Таким образом незаконно завладел целостным имущественным комплексом государственного предприятия стоимостью почти 55 млн грн", - уточнила Л.Сарган.

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Прокуратура, по ее данным, обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.