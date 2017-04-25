Депутата в Черкасской области заподозрили в присвоении имущества госпредприятия на сумму почти 55 млн грн

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18783 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79023 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140293 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110910 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112814 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110089 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102409 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106428 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103099 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149833 просмотра

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Депутата в Черкасской области заподозрили в присвоении имущества госпредприятия на сумму почти 55 млн грн

Депутата в Черкасской области заподозрили в присвоении имущества госпредприятия на сумму почти 55 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10209 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Депутата Черкасского областного совета подозревают в присвоении имущества государственного предприятия на сумму почти 55 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

"Пока "радикальный" лидер ходит на допросы в НАБУ, "радикальному" депутату Черкасского облсовета сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины", - написала Л.Сарган.

По ее словам, следствием установлено, что местный депутат в течение 2008-2013 годов, будучи директором-управляющим санацией ДВЗП "Тальное" ГАК "Хлеб Украины", без согласования собственника имущества - Кабинета Министров Украины, и без проведения независимой оценки, по заниженной стоимости реализовал активы государственного предприятия коммерческим структурам, учредителем которых был он или его родственники.

"Таким образом незаконно завладел целостным имущественным комплексом государственного предприятия стоимостью почти 55 млн грн", - уточнила Л.Сарган.

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Прокуратура, по ее данным, обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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