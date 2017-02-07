Депутата Дніпропетровської міськради, який пропонував 12 тис. дол. хабара, судитимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Прокуратурою завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно депутата Дніпропетровської міської ради, який пропонував 12 тисяч доларів хабара. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.
Слідством встановлено, що у жовтні 2016 року депутат міськради запропонував директору одного з комунальних підприємств міста 12 тисяч доларів за передачу в оренду земельної ділянки, яка перебуває у віданні цього підприємства, іншому підприємству під паркування автомобілів.
За інформацією прес-служби, з аналогічною пропозицією депутат звернувся до директора КП і в листопаді того ж року.
У грудні 2016 року під час передачі частини грошей у сумі 1,5 тис доларів депутата затримали правоохоронці.
Наразі судовий розгляд кримінального провадження триває.
Як повідомляв УНН, львівського прикордонника викрили на хабарі у 2 тис. доларів.