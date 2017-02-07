Депутата Днепропетровского горсовета, который предлагал 12 тыс. долл. взятки, будут судить
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Прокуратурой завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении депутата Днепропетровского городского совета, который предлагал 12 тыс. долл. взятки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Следствием установлено, что в октябре 2016 года депутат горсовета предложил директору одного из коммунальных предприятий города 12 тысяч долларов за передачу в аренду земельного участка, находящегося в ведении этого предприятия, другому предприятию под парковку автомобилей.
По информации пресс-службы, с аналогичным предложением депутат обратился к директору КП и в ноябре того же года.
В декабре 2016 года при передаче части денег в сумме 1,5 тысяч долларов депутата задержали правоохранители.
Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
Как сообщал УНН, львовского пограничника разоблачили на взятке в 2 тыс. долл.