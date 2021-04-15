Депутат Яна Зінкевич стала моделлю для ляльки Barbie

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Ляльку Зінкевич створила майстриня Анастасія Недолуженко урамках проекту “Barbie: Пані України”, який відтворює образи 36 українок. Серед образів, які втілили, зокрема є: письменниця Леся Українка, акторка Марія Заньковецька та інші відомі жінки.

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“Майстриня Анастасія Недолуженко перевершила усі очікування, ще й вручила „моїй“ ляльці жовто-блакитний прапор! Все як у житті. Просто неймовірно бути поруч в рейтингу з Княгинею Ольгою, Лесею Українкою та іншими неймовірними українками! Хлопчики та дівчатка повинні змалечку розуміти, що справжні цінності — це перш за все рівність, взаємопідтримка, право на недискримінацію та можливість обирати будь-яку професію, що відповідає твоєму справжньому покликанню”, — написала Зінкевич.

Нагадаємо

Компанія Mattel, що випускає ляльки Barbie, вперше присвятила ляльку з серії Role Models українці. Нею стала олімпійська чемпіонка-2008, шестикратна чемпіонка світу і восьмикратна чемпіонка Європи з фехтування Ольга Харлан.