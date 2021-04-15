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Депутат Яна Зинкевич стала моделью для куклы Barbie

Депутат Яна Зинкевич стала моделью для куклы Barbie

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Волонтер и депутат Верховной Рады Яна Зинкевич стала моделью для куклы Barbie. Об этом она написала на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

Куклу Зинкевич создала мастерица Анастасия Недолуженко врамках проекта “Barbie: Госпожа Украины”, который воспроизводит образы 36 украинок. Среди образов, воплотивших, в частности: писательница Леся Украинка, актриса Мария Заньковецкая и другие известные женщины.

Цитата

“Мастер Анастасия Недолуженко превзошла все ожидания, еще и вручила” моей “кукле желто-голубой флаг! Все как в жизни. Просто невероятно быть рядом в рейтинге с Княгиней Ольгой, Лесей Украинский и другими невероятными украинками! Мальчики и девочки должны с детства понимать, что настоящие ценности — это прежде всего равенство, взаимоподдержка, право на недискриминации и возможность выбирать любую профессию, соответствующую твоему настоящему призванию ”, - написала Зинкевич.

Напомним

Компания Mattel, выпускающая куклы Barbie, впервые посвятила куклу из серии Role Models украинцы. Ею стала олимпийская чемпионка-2008, шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы по фехтованию Ольга Харлан.

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