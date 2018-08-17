Депутат Рибалка задекларував будинок, відсуджений у екс-дружини і дочки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Народний депутат Верховної Ради від фракції Радикальної партії Олега Ляшка Сергій Рибалка задекларував житловий будинок і земельну ділянку в селищі Козин Обухівського району Київської області. Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни за поточний рік в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передає УНН.
Вартість будинку площею 767,7 кв. м становить 29,4 млн гривень, а земельної ділянки площею 7500 кв. м - 2,2 млн гривень.
Відповідний будинок належав Рибалці і його колишній дружині Анні Буткевич. Його будівництво було розпочато тоді, коли пара ще проживала в шлюбі.
При цьому, згідно з рішенням суду, після розлучення з Рибалкою цей будинок Анна добудовувала самостійно і на свій кошт.
"...фактично спільно подружжям було побудовано домоволодіння в межах 88-92%, а решта 12-8% було добудовано відповідачем самостійно, що визнається позивачем", - сказано в документі.
Однак незважаючи на цей факт, Рибалка все одно судився за майно.
У підсумку, згідно з рішенням Апеляційного суду Київської області, нерухоме майно екс-подружжя поділили таким чином: 2/5 частини спірного майна дісталося Рибалці і 3/5 частини майна - його екс-дружині з малолітньою дочкою.
Після цього справа ще не раз переглядалася судами. Частина майна, присуджена Рибалці, - не змінилася, і в серпні цього року він оформив на себе право власності.
Нагадаємо, що аліменти своєї малолітньої дочки Рибалка сплатив лише після того, як його змусили суд і виконавча служба.
Також нагадаємо, низка ЗМІ цитують недавню заяву Рибалки, в якому той зізнався, що бере гроші на життя у тещі.
Уточнимо, що офіційно політик не одружений. З Анастасією Байбородіною він проживає в цивільному шлюбі.