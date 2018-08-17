Депутат Рибалка задекларував будинок, відсуджений у екс-дружини і дочки

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Народний депутат Верховної Ради від фракції Радикальної партії Олега Ляшка Сергій Рибалка задекларував житловий будинок і земельну ділянку в селищі Козин Обухівського району Київської області. Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни за поточний рік в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передає УНН.