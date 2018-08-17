Депутат Рыбалка задекларировал дом, отсуженный у экс-жены и дочери

КИЕВ. 17 августа. УНН. Народный депутат Верховной Рады от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка задекларировал жилой дом и земельный участок в поселке Романков Обуховского района Киевской области. Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передает УНН.