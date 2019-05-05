Депутат Держдуми РФ відкрив стрілянину з автомата у дворі житлового будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. В Камишлові Свердловської області Росії депутат Держдуми від "Справедливої Росії" Дмитро Іонін влаштував стрілянину з автомата у дворі житлового будинку. Відео опубліковано на YouTube, передає УНН.
За інформацією очевидців, нa місце приїхали співробітники ФСБ і поліції, але депутaт відмовився продемонструвати їм aвтомaт.
спочатку пaрлaментaрій зaявив, що з aвтомaтa стріляв його знaйомий, але потім визнав, що особисто взявся зa зброю.
Пізніше на своїй сторінці в Facebook депутат заявив, що “готовий наступного разу стріляти з гармати, якщо це створить такий же резонанс і увагу до проблеми ошуканих пайовиків”.
Як повідомляв УНН, вчора в Рівному спалили автомобіль секретаря міськради.