Депортований кримчанин Н.Халілов вирішив припинити голодування - активіст
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Депортований кримський активіст Недім Халілов вирішив самостійно вийти з голодування, яке оголосив наприкінці листопада. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив кримськотатарський активіст Зевід Газієв, передає УНН.
“Раніше 9 січня ніяких дій бути не може. Але до 9 потрібно жити. Недім прийняв рішення почати самостійний вихід зі стану голодування. Хочеться вірити, що це йому вдасться і що повертатися йому до протесту голодуванням не доведеться. Для мене це добрий знак. Вітаю всіх хто підтримував Халілова”, — написав З.Газієв.
Як пише “Радіо Свобода”, на початку грудня 2016 року депортований кримський активіст Недім Халілов написав заяву в російські правоохоронні органи про відмову від госпіталізації у разі погіршення стану здоров’я.
Н.Халілов оголосив голодування на знак протесту проти відсутності реакції російських органів на його вимоги.
7 листопада, за рішенням підконтрольного Кремлю суду кримського татарина Недіма Халілова вивезли за межі Криму.
Н.Халілову дали можливість заїхати додому, взяти теплі речі, гроші та документи. Він вимагав офіційно надати йому статус “особа без громадянства” із зазначенням національної приналежності і відвезти назад до Криму.