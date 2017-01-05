Депортированный крымчанин Н.Халилов решил прекратить голодовку - активист
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Депортированный крымский активист Недим Халилов решил самостоятельно выйти из голодовки, которую объявил в конце ноября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил крымскотатарский активист Зевид Газиев, передает УНН.
"Раньше 9 января никаких действий быть не может. Но до 9 нужно жить. Недим принял решение начать самостоятельный выход из состояния голодания. Хочется верить, что это ему удастся и возвращаться к его протесту голоданием не придется. Для меня это хороший знак. Приветствую всех кто поддерживал Халилова", - написал З.Газиев.
Как пишет "Радио Свобода", в начале декабря 2016 г. депортированный крымский активист Недим Халилов написал заявление в российские правоохранительные органы об отказе от госпитализации в случае ухудшения состояния здоровья.
Н.Халилов объявил голодовку в знак протеста против отсутствия реакции российских органов на его требования.
7 ноября, по решению подконтрольного Кремлю суда крымского татарина Недима Халилова вывезли за пределы Крыма.
Н.Халилову позволили заехать домой, взять теплые вещи, деньги и документы. Он требовал официально предоставить ему статус "лицо без гражданства" с указанием национальной принадлежности и отвезти обратно в Крым.