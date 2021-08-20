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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції отримав нового керівника

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції очолив полковник Валентин Копаєв, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Наказом глави Нацполіції на посаду начальника Департаменту стратегічних розслідувань призначено полковника поліції Валентина Копаєва. До цього призначення він працював на посаді начальника управління Департаменту оперативно-технічних заходів Національної поліції України.

Копаєв уродженець Донецької області. В органах внутрішніх справ з 1994 року. За цей час працював на різних посадах, зокрема був оперуповноваженим в особливо важливих справах, начальником відділу по боротьбі з відмиванням коштів в при УМВС в Чернігівській області, начальником управління аналізу та контролю ГУБОЗ МВС України, працював у полку патрульної служби міліції особливо призначення “Миротворець”. Має юридичну освіту.

Як повідомляв УНН, сьогодні також було призначено на посаду нового першого заступника голови Нацполіції.

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