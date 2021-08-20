Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції отримав нового керівника

Наказом глави Нацполіції на посаду начальника Департаменту стратегічних розслідувань призначено полковника поліції Валентина Копаєва. До цього призначення він працював на посаді начальника управління Департаменту оперативно-технічних заходів Національної поліції України.

Копаєв уродженець Донецької області. В органах внутрішніх справ з 1994 року. За цей час працював на різних посадах, зокрема був оперуповноваженим в особливо важливих справах, начальником відділу по боротьбі з відмиванням коштів в при УМВС в Чернігівській області, начальником управління аналізу та контролю ГУБОЗ МВС України, працював у полку патрульної служби міліції особливо призначення “Миротворець”. Має юридичну освіту.

Як повідомляв УНН, сьогодні також було призначено на посаду нового першого заступника голови Нацполіції.