Новий перший заступник голови Нацполіції розповів про принципи роботи: захист інтересів потерпілих в пріоритеті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Генерал Михайло Кузнєцов був представлений сьогодні на посаді першого заступника голови Національної поліції - начальника кримінальної поліції. Як повідомляє УНН під час представлення Кузнєцов розповів про пріоритети в роботі на новій посаді.
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“Головним завданням бачу виконання доручення Президента — підвищення довіри і поваги громадян до поліції. Крім розкриття злочинів вважаю найважливішим фактором задоволеність громадян результатами розслідування злочинів, відшкодування шкоди. І взагалі інтереси потерпілого будь то громадянин або суспільство в особі держави — повинно бути головним завданням кримінального блоку”, — заявив Кузнєцов.
Він також наголосив на важливості передачі напрацьованого центральним апаратом Національної поліції досвіду в підрозділи на місцях.
“Також бачу своїм завданням передачу передового досвіду, напрацьованого центральним апаратом, на місця — взяття трафіків, аналіз дактилоскопії, ДНК повинен робитися однаково швидко і доступний на рівні відділів поліції”, — упевнений Кузнєцов.
Нагадаємо, Кузнецов змінив на посаді першого заступника голови Нацполіціі Євгена Коваля.
Кузнєцов родом з Донецька. Закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ, кандидат юридичних наук. Брав участь в Антитерористичній операції на сході країни, має статус учасника бойових дій. Працював начальником Департаменту оперативно-технічних заходів Нацполіціі.