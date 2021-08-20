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Департамент стратегических расследований Национальной полиции получил нового руководителя

Департамент стратегических расследований Национальной полиции получил нового руководителя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 августа. УНН. Департамент стратегических расследований Национальной полиции возглавил полковник Валентин Копаев, сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб Нацполиции.

Приказом главы Нацполиции на должность начальника Департамента стратегических расследований назначен полковник полиции Валентина Копаева. До этого назначения он работал в должности начальника управления Департамента оперативно-технических мероприятий Национальной полиции Украины.

Копаев уроженец Донецкой области. В органах внутренних дел с 1994 года. За это время работал на различных должностях, в частности был оперуполномоченным по особо важным делам, начальником отдела по борьбе с отмыванием средств в УМВД в Черниговской области, начальником управления анализа и контроля ГУБОП МВД Украины, работал в полку патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец". Имеет юридическое образование.

Как сообщал УНН, сегодня также было назначено на должность нового первого заместителя председателя Нацполиции.

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