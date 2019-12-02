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Департамент ГПУ з нагляду за злочинами в умовах збройного конфлікту очолив Юрій Рудь

Департамент ГПУ з нагляду за злочинами в умовах збройного конфлікту очолив Юрій Рудь

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про призначення Юрія Рудя начальником Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, передає УНН із посиланням на пресслужбу ГПУ.

Як повідомили у ГПУ, до цього Юрій Рудь обіймав посаду начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Головної військової прокуратури. За час роботи забезпечував організацію досудового розслідування та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розв‘язання та ведення агресивної війни проти України представниками влади і збройних сил РФ, порушення законів та звичаїв ведення війни, вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки і тероризму.

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Передбачається, що в Департамент конфліктів будуть передані понад 200 кримінальних проваджень. Мова йде про глобальні та резонансні злочини, зокрема, Іловайську та Дебальцевську трагедії, збиття літаку рейсу MH17, захват АР Крим, “справу моряків”, а також факти розв’язання та ведення збройної агресії Росії, системного катування та вбивства полонених українських військових і цивільного населення.

Департамент здійснюватиме процесуальне керівництво та нагляд за досудовим розслідуванням у вищевказаних провадженнях, які розслідуються СБУ та Нацполіцією.

Нагадаємо, департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, створений в Генеральній прокуратурі України 21 жовтня цього року.

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