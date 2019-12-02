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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 19629 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104673 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 81900 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104465 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116756 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146816 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147567 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Департамент ГПУ по надзору за преступлениями в условиях вооруженного конфликта возглавил Юрий Рудь

Департамент ГПУ по надзору за преступлениями в условиях вооруженного конфликта возглавил Юрий Рудь

Киев  •  УНН

 • 9940 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Юрия Рудя начальником Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как сообщили в ГПУ, до этого Юрий Рудь занимал должность начальника управления процессуального руководства по уголовным производствам Главной военной прокуратуры. За время работы обеспечивал организацию досудебного расследования и процессуального руководства по уголовным производствам по решению и ведение агрессивной войны против Украины представителями власти и вооруженных сил РФ, нарушение законов и обычаев ведения войны, совершение других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности и терроризма.

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Предполагается, что в Департамент конфликтов будут переданы более 200 уголовных производств. Речь идет о глобальных и резонансных преступлениях, в частности, Иловайской и Дебальцевской трагедиях, сбивании самолета рейса MH17, захват АР Крым, "дело моряков", а также факты начала и ведения вооруженной агрессии России, системные пытки и убийства пленных украинских военных и гражданского населения.

Департамент будет осуществлять процессуальное руководство и надзор за досудебным расследованием в вышеуказанных процессах, которые расследуются СБУ и Нацполициею.

Напомним, департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, созданный в Генеральной прокуратуре Украины 21 октября этого года.

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