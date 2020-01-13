Денісова звернулась до Москалькової щодо медичного обстеження фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"

КИЇВ. 13 січня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням надати повне медичне обстеження фігуранту у ялтинській “справі Хізб ут-Тахрір” Арсену Джеппарову, якого незаконно засудили до 7 років колонії суворого режиму. Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.