Денісова звернулась до Москалькової щодо медичного обстеження фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням надати повне медичне обстеження фігуранту у ялтинській “справі Хізб ут-Тахрір” Арсену Джеппарову, якого незаконно засудили до 7 років колонії суворого режиму. Про це Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової терміново вжити заходів для відновлення прав Арсена Джеппарова, а саме сприяти проведенню повного медичного обстеження, за результатами якого надати кваліфіковану медичну допомогу”, — написала Денісова.
За її словами, незаконно засудженому Арсену Джеппарову, що утримується в “ФКУ СИЗО 4 ГУФСИН России по Ростовской области”, не надають медичну допомогу.
“У нашого співгромадянина сильно погіршився стан здоров’я — за вухами з’явилися фурункули, які викликають сильний біль. Крім того, проблеми зі здоров’ям, з якими він звертався раніше досі не вирішені. Зокрема, мова йде про постійний сильний головний біль, підвищений тиск та новоутворення на обличчі”, — зазначила Денісова.
Денісова наголошує, що адвокатом неодноразово подавалися заяви адміністрації пенітенціарної установи про необхідність надання медичної допомоги. Однак, попри наявні проблеми зі здоров’ям, в порушення міжнародних стандартів утримання осіб, засуджених до позбавлення волі, медичні працівники не надають належну допомогу громадянину України.
“Зазначене суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями від 30.08.1955, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН”, — написала Денісова.
Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала дипломатів Білорусі, Вірменії та Румунії сприяти захисту прав і інтересів громадян України, який обвинувачують в участі в нібито незаконній релігійній організації “Хізб ут-Тахрір”.
Також нагадаємо, що справа проти “Хізб-ут-Тахрір” була ініційована навесні 2016 року. Тоді за підозрою в зв’язках з “Хізб ут-Тахрір” в Ялті були затримані Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Арсен Джеппаров, Инвер Бекіров і Вадим Сірук.
Як раніше повідомляв УНН, засудженого у севастопольській “справі Хізб ут-Тахрір” Нурі Прімова, який відбуває термін у колонії в російській Республіці Марій Ел, регулярно поміщають до штрафного ізолятора.