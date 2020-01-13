Денисова обратилась к Москальковой касательно медицинского обследования фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 13 января. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой предоставить полное медицинское обследование фигуранту по ялтинской “делу Хизб ут-Тахрир” Арсена Джеппарова, которого незаконно осудили на 7 лет колонии строгого режима. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.