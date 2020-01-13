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Денисова обратилась к Москальковой касательно медицинского обследования фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"

Денисова обратилась к Москальковой касательно медицинского обследования фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"

Киев  •  УНН

 • 6130 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой предоставить полное медицинское обследование фигуранту по ялтинской “делу Хизб ут-Тахрир” Арсена Джеппарова, которого незаконно осудили на 7 лет колонии строгого режима. Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой срочно принять меры для восстановления прав Арсена Джеппарова, а именно способствовать проведению полного медицинского обследования, по результатам которого предоставить квалифицированную медицинскую помощь”, — написала Денисова.

По ее словам, незаконно осужденному Арсену Джеппарову, который содержится в “ФКУ СИЗО 4 ГУФСИН России по Ростовской области”, не оказывают медицинскую помощь.

“У нашего соотечественника сильно ухудшилось состояние здоровья — за ушами появились фурункулы, которые вызывают сильную боль. Кроме того, проблемы со здоровьем, с которыми он обращался ранее сих пор не решены. В частности, речь идет о постоянной сильной головной боли, повышенное давление и новообразования на лице”, — отметила Денисова.

Денисова отмечает, что адвокатом неоднократно подавались заявления администрации пенитенциарного учреждения о необходимости оказания медицинской помощи. Однако, несмотря на имеющиеся проблемы со здоровьем, в нарушение международных стандартов содержания лиц, осужденных к лишению свободы, медицинские работники не оказывают надлежащую помощь гражданину Украины.

“Указанное противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункта 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН”, — написала Денисова.

Напомним, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала дипломатов Беларуси, Армении и Румынии способствовать защите прав и интересов граждан Украины, обвиняют в участии в якобы незаконной религиозной организации “Хизб ут-Тахрир”.

Также напомним, что дело против “Хизб-ут-Тахрир” была инициирована весной 2016 года. Тогда по подозрению в связях с “Хизб ут-Тахрир” в Ялте были задержаны Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Инвер Бекиров и Вадим Сирук.

Как ранее сообщал УНН, осужденного в севастопольской “делу Хизб ут-Тахрир” Нури Примова, который отбывает срок в колонии в российской Республике Марий Эл, регулярно помещают в штрафной изолятор.

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