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Денісова зустрілася з родинами безвісти зниклих військовослужбовців

Денісова зустрілася з родинами безвісти зниклих військовослужбовців

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова зустрілася з матерями військовослужбовців, які вважають зниклими безвісти. Вона планує залучити членів родин до проведення масштабних інформаційних кампаній. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Денісової у Telegram.

"Спільно з моїми представниками Віктором Іванкевичем та Олегом Чуйком зустрічалися з матерями військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин та представниками громадських організацій, що представляють інтереси членів родин зазначених осіб", - написала Денісова.

Також вона наголосила, що ім’я кожного полоненого та того, чия доля наразі невідома повинна постійно звучати на всіх можливих інформаційних майданчиках, зокрема і міжнародних.

"З цього приводу звернуся до Міністерства закордонних справ для з’ясування можливості долучення членів родин таких осіб до проведення масштабних інформаційних кампаній. Такі зустрічі важливі, адже саме так можна скоординувати дії та напрацювати спільні заходи задля повернення додому кожного, хто незаконно утримується на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та розшуку осіб зниклих безвісти", - додала Денісова.

Нагадаємо, як повідомили в МЗС, повідомлень про зниклих безвісти українців після вибуху у Бейруті поки що немає.

Українські Національні Новини

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