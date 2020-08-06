Денісова зустрілася з родинами безвісти зниклих військовослужбовців

"Спільно з моїми представниками Віктором Іванкевичем та Олегом Чуйком зустрічалися з матерями військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин та представниками громадських організацій, що представляють інтереси членів родин зазначених осіб", - написала Денісова.

Також вона наголосила, що ім’я кожного полоненого та того, чия доля наразі невідома повинна постійно звучати на всіх можливих інформаційних майданчиках, зокрема і міжнародних.

"З цього приводу звернуся до Міністерства закордонних справ для з’ясування можливості долучення членів родин таких осіб до проведення масштабних інформаційних кампаній. Такі зустрічі важливі, адже саме так можна скоординувати дії та напрацювати спільні заходи задля повернення додому кожного, хто незаконно утримується на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та розшуку осіб зниклих безвісти", - додала Денісова.

Нагадаємо, як повідомили в МЗС, повідомлень про зниклих безвісти українців після вибуху у Бейруті поки що немає.