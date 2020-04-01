Денісова втрутилась в історію з евакуйованими з Балі українцями

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. У омбудсмена відбулась нарада з представниками Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства закордонних справ щодо ситуації, яка виникла під час евакуації громадян України з острова Балі. Про це у Telegram-каналі повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

“Відбулась спільна нарада з представниками Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства закордонних справ щодо ситуації, яка виникла під час евакуації громадян України з острова Балі. Я ініціювала цю зустріч через численні звернення громадян України, які наразі перебувають на обсервації у визначених місцях, щодо їхнього примусового утримання та порушення права на свободу пересування”, — повідомила Денісова.

З її слів, під час обговорення представник МЗС поінформував які саме заходи вживалися з їх боку для евакуації громадян України, зокрема з острова Балі. В свою чергу представник МВС надав оперативну інформацію щодо кількості українців, які перебувають на обсервації у готелі “Козацький” та “Пуща Конгрес”, а також умов в яких вони перебувають.

Як зазначила омбудсмен, на нараді було погоджено включення представника уповноваженої до складу оперативного штабу з подолання поширення коронавірусної інфекції Covid-19 при Міністерстві охорони здоров’я України.

“Найближчим часом Офіс Омбудсмана надасть роз’яснення щодо застосування положень Конституції України про свободу пересування в умовах оголошеної надзвичайної ситуації та установленого карантину. Зі свого боку, інформую, що Офісом Омбудсмана буде здійснюватися постійний моніторинг нормативно-правових актів, що будуть ухвалюватися в майбутньому щодо запобігання поширення коронавірусної інфекції Covid-19 на дотримання конституційних прав і свобод людини та громадянина”, — додала Денісова.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що кожен третій з евакуйованих з Балі через Катар українців летів туди відпочивати після звернення Президента Володимира Зеленського до українців з проханням повернутися — від 13 березня. 

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